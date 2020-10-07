أوكرانيا: إصابة 4753 شخص بكورونا ووفاة 77 شخصًا خلال يوم

كييف، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 4753 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 239 الف و337 شخص حتى الآن.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 4597 شخص.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

تعافى 105 ألف و970 مصاب تماما وترخصوا.

يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.