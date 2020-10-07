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    حوالي 27.4 ألف وفاة من كورونا في ايران

    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٦]

    طهران، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 4 آلاف و151 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 479 الف و825 شخص.

    تم تسجيل 227 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 27 ألفا و419 شخص.

    تعافى 394 الف و800 مصاب تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :حوالي 27.4 ألف وفاة من كورونا في ايران
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