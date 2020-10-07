إصابة 10 آلاف شخص بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 508 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 9753 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 58 مصابا من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 4887 مصاب من الوباء.