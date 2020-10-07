  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "CNN" التركية

    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]

    باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي لقناة "CNN" التركية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "CNN" التركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الخارجية التركي مع الوفد المرافق له – إضافة
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:١١]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي للقناة الأولى الروسية
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "TRT Haber"
    ٠٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف: الجيش الأذربيجاني يحرر مديمة جبرايل وعدة قراها من وطأة الاحتلال
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "CNN" التركية الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "CNN" التركية