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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]

    باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أكتوبر.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 7 أكتوبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223

    أورو EUR 1 1.9969

    دولار أسترالي AUD 1 1.2203

    روبل بلاروس BYN 1 0.6503

    ريال برازيلي BRL 1 0.303

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1019

    كرون دنماركي DKK 1 0.2682

    لاري جورجي GEL 1 0.5342

    روبي هندي INR 1 0.0231

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.2788

    دينار الكويت KWD 1 5.551

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0772

    جنيه مصري EGP 1 0.108

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1001

    كرون النرويج NOK 1 0.1828

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4412

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213

    روبل روسي RUB 1 0.0219

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3929

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2472

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0586

    ليرة تركيا TRY 1 0.2199

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.128

    كرون التشيك CZK 1 0.0738

    يوان الصين CNY 1 0.2503

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1995

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4966

    كرون السويد SEK 1 0.1903

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8489

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1461

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.6122

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2167

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0165

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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