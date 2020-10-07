عمل استفزازي من عمدة منطقة فرنسية ضد أذربيجان وتركيا وإيران وجورجيا

تبيليسي، 7 أكتوبر، أذرتاج

وضع عمدة منطقة Auvergne-Rhone-Alpes الفرنسية لاورنت واقيز (Laurent Uauquiez) في صفحتها في فيسبوك صورة خريطة محرفة تظهر فيها منطقة آخالكالاكي الجورجية ضمن أراضي أرمينيا. وأبدى من خلال هذه الصورة دعمه للانفصاليين وأرمينيا المعتدية.

أفادت وكالة اذرتاج ان عمدة المنطقة قال في التدوينة انه أرسل مساعدة بمبلغ 55 ألف يورو الى الجرحى من أرمينيا وسيقف الى جانب الأرمن.

كما يجب الذكر ان الخريطة المزورة تظهر أراضي أذربيجان وتركيا وإيران أيضا كأراضي أرمينيا.

يجب الذكر ان لاورنت واقيز كان وزيرا للتعليم العالي والأبحاث في فرنسا خلال سنتي 2011-2012.

أعلنت وزارة الخارجية الجورجية موقفها من هذه المسألة. قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماري نارجيماشفيلي في صفحتها الرسمية في فيسبوك "ان عمدة المنطقة الفرنسية المذكورة وضع في حسابيه في تويتر وفيسبوك صورة خريطة تظهر جزء أراضي جورجيا كأراضي أرمينيا. حسب التحقيقات الأولية، هذه خريطة تستند عليها منظمة شوفينية كثيرا في اعمالها في فرنسا ولا علاقة لها بموقف باريس الرسمية. والمبنى الذي حضره عمدة المنطقة مقر تلك المنظمة الشوفينية".

اضافت المتحدثة باسم الوزارة ان وزارة الخارجية الجورجية والسفارة الجورجية في فرنسا تجري التحقيق في المسألة.