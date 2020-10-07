  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    عمل استفزازي من عمدة منطقة فرنسية ضد أذربيجان وتركيا وإيران وجورجيا

    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٢]

    تبيليسي، 7 أكتوبر، أذرتاج

    وضع عمدة منطقة Auvergne-Rhone-Alpes الفرنسية لاورنت واقيز (Laurent Uauquiez) في صفحتها في فيسبوك صورة خريطة محرفة تظهر فيها منطقة آخالكالاكي الجورجية ضمن أراضي أرمينيا. وأبدى من خلال هذه الصورة دعمه للانفصاليين وأرمينيا المعتدية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان عمدة المنطقة قال في التدوينة انه أرسل مساعدة بمبلغ 55 ألف يورو الى الجرحى من أرمينيا وسيقف الى جانب الأرمن.

    كما يجب الذكر ان الخريطة المزورة تظهر أراضي أذربيجان وتركيا وإيران أيضا كأراضي أرمينيا.

    يجب الذكر ان لاورنت واقيز كان وزيرا للتعليم العالي والأبحاث في فرنسا خلال سنتي 2011-2012.

    أعلنت وزارة الخارجية الجورجية موقفها من هذه المسألة. قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماري نارجيماشفيلي في صفحتها الرسمية في فيسبوك "ان عمدة المنطقة الفرنسية المذكورة وضع في حسابيه في تويتر وفيسبوك صورة خريطة تظهر جزء أراضي جورجيا كأراضي أرمينيا. حسب التحقيقات الأولية، هذه خريطة تستند عليها منظمة شوفينية كثيرا في اعمالها في فرنسا ولا علاقة لها بموقف باريس الرسمية. والمبنى الذي حضره عمدة المنطقة مقر تلك المنظمة الشوفينية".

    اضافت المتحدثة باسم الوزارة ان وزارة الخارجية الجورجية والسفارة الجورجية في فرنسا تجري التحقيق في المسألة.

    AZERTAG.AZ :عمل استفزازي من عمدة منطقة فرنسية ضد أذربيجان وتركيا وإيران وجورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٥‎٦]
    إصابة 10 آلاف شخص بكورونا في جورجيا
    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٦]
    حوالي 27.4 ألف وفاة من كورونا في ايران
    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٨]
    أوكرانيا: إصابة 4753 شخص بكورونا ووفاة 77 شخصًا خلال يوم
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٥‎]
    اتفاقية شراكة بين الإيسيسكو والمؤسسة الوطنية المغربية للمتاحف
    عمل استفزازي من عمدة منطقة فرنسية ضد أذربيجان وتركيا وإيران وجورجيا