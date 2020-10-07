28 قتيلا و144 جريح من المدنيين حصيلة ضحايا القصف المدفعي والصاروخي الأرميني

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النيابة العامة أنه نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي على المدن والمناطق السكنية الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا وصل عدد الضحايا بين المدنيين الى 28 قتيلا وإلى 144 جريح بناء على معلومات الساعة 12:00 في 7 أكتوبر. الى جانب ذلك، تضررت 427 بيت و66 منشأة مدنية نتيجة هذا القصف الصاروخي والمدفعي المتواصل من قبل أرمينيا.

يجب الذكر ان الجيش الأرميني المنهزم بضربات قاسية من الجيش الاذربيجاني يستهدف المواطنين المدنيين المسالمين لأذربيجان وينزل الضربات الصاروخية والمدفعية على المناطق المكتظة بالسكان والمدن في أذربيجان انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية والقرارات والمقررات الصادرة عن مجلس الامن الاممي.