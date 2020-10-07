باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شايبك بمحافظة جبرائيل المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة. تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن القرية المحررة من العدو. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16020640302509921227.mp4

AZERTAG.AZ : تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية شايبك بمحافظة جبرائيل المحررة من قوات الاحتلال الأرميني (فيديو)

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