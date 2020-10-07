باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المواطنين المدنيين المسالمين والمنشآت المدنية في أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني يقصف المناطق السكنية في محافظتي تارتار وفضولي الأذربيجانيتين. يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.

AZERTAG.AZ : جيش الاحتلال الأرميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية

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