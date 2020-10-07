  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    جيش الاحتلال الأرميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية

    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]

    باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المواطنين المدنيين المسالمين والمنشآت المدنية في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني يقصف المناطق السكنية في محافظتي تارتار وفضولي الأذربيجانيتين.

    يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.

    AZERTAG.AZ :جيش الاحتلال الأرميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٨]
    المواطنة الأرمنية التي تم إنقاذها وإخلاؤها من ساحة القتال: عاملوني معاملة طيبة في أذربيجان
    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٣]
    إرسال تعليمات قانونية إلى 35 دولة بشأن 166 كيان قانوني يمارس أنشطة اقتصادية غير شرعية في الأراضي المحتلة لأذربيجان
    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣١]
    صور أولى من قرية مهديلي المحررة من الاحتلال الأرميني الإرهابي من عدسة أذرتاج
    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
    الأحزاب السياسية الأذربيجانية تنشر بيانا مشتركا عن موقف فرنسا من قضية قراباغ الجبلية
    جيش الاحتلال الأرميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية