وزارة الدفاع: ضبط عدة مركبات عسكرية وسيارة إطفاء في ساحة القتال (صور)
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدة مركبات عسكرية من طراز "أورال" و"بيكاب" وسيارة إطفاء تركها الجيش الأرميني في ساحة القتال، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
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