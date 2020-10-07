أذربيجان: تسجيل 182 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و145 حالة شفاء ووفاة شخصين
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أصيب 182 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 145 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 41 ألفا و113 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 38 الفا و858 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 602 مريض ويستمر علاج 1653 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و150 ألف و658 فحص طبي.
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