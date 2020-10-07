الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "يورونيوز"
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي للقناة التلفزيونية الإخبارية الأوروبية (Euronews).
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