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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "يورونيوز"

    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]

    باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي للقناة التلفزيونية الإخبارية الأوروبية (Euronews).

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "يورونيوز"
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