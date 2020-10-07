باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي للقناة التلفزيونية الإخبارية الأوروبية (Euronews).

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "يورونيوز"

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