الأحزاب السياسية الأذربيجانية تنشر بيانا مشتركا عن موقف فرنسا من قضية قراباغ الجبلية

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

نشرت الأحزاب السياسية الأذربيجانية بيانا مشتركا عن موقف فرنسا من قضية قراباغ الجبلية. تقدم وكالة اذرتاج هذا البيان:

"إن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ريغا العاصمة اللاتفية في 30 سبتمبر عند تناوله موضوع النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان وآخر تطورات الأوضاع في خط الجبهة أدلى بتصريحات غير جدية تتناقض مع الحقيقة. ثم افترى باعتباره رئيسا لدولة فرنسا على بلدنا دون تقديم أي دليل دامغ، استنادا على المعلومات الملفقة والشائعات. تثير هذه التصريحات احتجاجا شديدا لدى الشارع الأذربيجاني. ونحن متأكدون بشكل بات ان فرنسا لا تستطيع الحفاظ على حيادها باعتبارها رئيسا مشاركا في مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الامن والتعاون الأوروبي.

فرنسا هي البلد الذي صوت عام 1993 للقرارات الأربع الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة، التي تطالب أرمينيا بسحب جيوشها من الأراضي المحتلة لأذربيجان.

أما الآن فإن فرنسا لا تفرق بين أرمينيا المعتدية وأذربيجان المعتدى عليها، وتدافع عن أرمينيا المعتدية.

تدعم فرنسا أرمينيا المعتدية ولا تتخذ موقفا موضوعيا. وهي واقفة الى جانب بلد الاحتلال ولا تنفذ مهمتها للوساطة. لذلك، يجب طرح مسألة إخراج فرنسا من الرئاسة المشاركة في مجموعة منسك.

نحن متأكدون من انه يجب ان يكون الوسيط غير منحاز، عادلا. تخوض أذربيجان حربا وطنية ضد المحتل. يعتمد بلدنا في كل الاحوال على القانون الدولي لتحرير أراضيها من قبضة الاحتلال الأرميني.

فرنسا بلد ارتكب مجازر في الجزائر وفيتنام وجيبوتي وتشاد والغابون وتونس.

إننا متأكدون كل التأكيد من انه لا يمكن اتخاذ موقف مغاير من القيم الدولية. نوصي ماكرون بأن فرنسا التي تتخذ موقفا تجاه مبدأ حق تقرير المصير بالنسبة لشعب كورسيكا تتخذه تجاه موضوع قراباغ الجبلية، بدلا من إدلائها بتصريحات منمقة وتقديمها استشارات بشأن قراباغ الجبلية.

كان من الواجب ان يدلي ماكرون بتصريحات عندما هددت أرمينيا أذربيجانَ بـ"حرب جديدة من اجل احتلال أراض جديدة" في القرن الواحد والعشرين، بدأت تنفذ سياسة الاستيطان غير القانوني في أراضينا المحتلة، منتهكة للقانون الإنساني الدولي وإظهارها افعالها هذه في الانترنت. لكنه لم يقم بهذا. والحال ان هذه المسائل يجب ان تقلق فرنسا بشكل مباشر باعتبارها أحد الرؤساء المشاركين. وهذا يثبت انحياز فرنسا الى طرف بشكل سافر.

يجب على الرئيس الفرنسي ان يتذكر سياسة بلده الاستعمارية من خلال النظر في تاريخه، بدلا من اتخاذ موقف جائر تجاه أذربيجان. تقوم أذربيجان في ارضها بالنضال ضد المحتل.

موقف أذربيجان موقف عادل ويعتمد على القانون الدولي وكذلك على العدالة التاريخية. قراباغ أذربيجانية!

ان جميع القوى السياسية في أذربيجان واقفة الى جانب القائد الأعلى العام إلهام علييف في مسألة قراباغ. نحن الأحزاب السياسية العاملة في أذربيجان ندعم كافة الشروط التي طرحها الرئيس إلهام علييف لإنهاء النزاع. لحل النزاع يجب انسحاب جيش أرمينيا من جميع الأراضي الأذربيجانية التي احتلته ويجب إعادة وحدة أراضي وطننا بالكامل. وهذا حق تاريخي للشعب الاذربيجاني وبناء على متطلبات قرارات مجلس الامن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. فيمكن التوصل الى سلام مستدام في هذه المنطقة إلا في هذه الحالة.

نعلن نحن الأحزاب السياسية ان الرئيس الفرنسي أضر مع تصريحاته هذه إضرارا جديا بالعلاقات القائمة بين أذربيجان وفرنسا. منذ الآن وصاعدا لا نقبل فرنسا التي تدعم المعتدي دعما سافرا كأحد الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الامن والتعاون الأوروبي.

1. حزب اذربيجان الجديدة – علي أحمدوف

2. حزب تضامن المواطنين - صابر رستمخانلي

3. حزب الوطن الام – فضائل اغامالي

4. حزب الكيان الكبير – فاضل مصطفى

5. حزب الجبهة الشعبية الاذربيجانية الموحدة – قدرت حسنقولييف

6. حزب الاصلاحات الديمقراطية – عاسم مولازاده

7. حزب الوحدة – طاهر كريملي

8. حزب وحدة المواطنين – صابر حاجييف

9. حزب التنوير الديمقراطي الاذربيجاني – إلشان موسايف

10. حزب الجبهة الوطنية – راضي نوراللايف

11. حزب رئال – إلقار محمدوف

12. حزب الأمل الاذربيجاني – اقبال اغازاده

13. حزب حركة النهضة الوطنية – فرج قولييف

14. حزب اذربيجان الديمقراطي – سردار جلال أوغلو

15. حزب الشعب الاذربيجاني – بناه حسين

16. حزب العدالة – إلياس إسماعيلوف

17. حزب الجبهة الشعبية الكلاسيكية – ميرمحمود فتايف

18 حزب الديمقراطيين الاحرار – سلح الدين اكبر

19. حزب الليبراليين الاذربيجاني – عوض تيمورخان

20. حزب الاستقلال الوطني الاذربيجاني ارزوخان عليزاده

21. حزب آيدين – غلام حسين عليبايلي

22. حزب الجمهوريين الاذربيجاني – سوبوت اسدوف

23. حزب الديمقراط الاجتماعي الاذربيجاني – اراز عليزاده

24. حزب الرفاه الاجتماعي الاذربيجاني اصلي كاظموفا

25. حزب اذربيجان الكبيرة – إلشاد موسايف

26. حزب الوحدة الوطنية يونوس اوغوز

27. حزب "آغ" تورال عباسلي

28 حزب "موساواة المعاصر حافظ حاجييف

29. حزب الديمقراطي الليبرالي الاذربيجاني فؤاد علييف

30.حزب يورداش الاذربيجاني مايس سفرلي

31. حزب الحرية احمد اوروجوف

32. حزب التحالف من اجل اذربيجان ابوطالب سمدوف

33. حزب الجمهوريين الاحرار الاذربيجاني كامل سيدوف

34. حزب الشعب الجمهوري بدرالدين قولييف

35. حزب العالم الاذربيجاني الدمقراطي علي صاحب حسينوف

36. حزب الزمن الجديد موسى اغايف

37. حزب المواطن والتنمية علي علييف

38. حزب الديمقراطي الشعبي الاذربيجاني رافق تورابخان

39. الحزب الشيوعي الاذربيجاني حاجي حاجييف ورؤوف قوربانوف

40 حزب المؤتمر الوطني اختيار شيرينوف

41. حزب الشعب المستقل – افلان ابراهيموف

42. حزب الوحدة الوطنية الاذربيجانية الموحدة حاجي بابا عظيموف

43. الحزب الديمقراطي الوطني الاذربيجاني توفان كريموف

44. حزب التكامل الاذربيجاني تيوب علييف

45. حزب الوحدة – خودادات خودييف

46حزب اذربيجان المستقبلة اغاسف شاكر اوغلو

47. حزب الحركة الوطنية الاذربيجانية سامر جعفروف

48. حزب المناضلين الاذربيجانيين اغادور مسليموف

49. حزب قورقود فيرودين كريموف

50. حزب الادراك الديمقراطي الوطي عثمان افندييف.