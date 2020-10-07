بيسكوف: التزامات معاهدة الأمن الجماعي لا تشمل على قراباغ

موسكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

قال دميتري بيسكوف إن روسيا يمكن أن يقوم بالدفاع عن أرمينيا تنفيذا لالتزاماته ضمن معاهدة الأمن الجماعي ولكن ذلك لا تشمل هذه الالتزامات على قراباغ الجبلي.

أفادت أذرتاج عن بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله في حديث له مع صحفيين إن "الالتزامات بشأن ضمان الأمن هكذا: اذا تعرض بلد عضو لمعاهدة الأمن الجماعي للعدوان والهجوم من الخارج فللبلاد الأعضاء لدى المعاهدة التزامات بالقيام بالدفاع عن تلك الدولة."

ورد بيسكوف على سؤال عما هي حالة يستعد الاتحاد الروسي فيها لارسال جنود إلى منطقة نزاع في قراباغ الجبلي قائلا إن هذا متولد من التعهدات ضمن المعاهدة وأضاف: "الحديث يدور في هذه الحالة حول أرمينيا وقد أبان الرئيس فلاديمير بوتين هاتين القضيتين أبانة واضحة وأشار إلى حد بينهما ولا تشمل التعهدات ضمن معاهدة الأمن الجماعي على قراباغ".

وزاد أن معلومات تدعي بسير اية عمليات قتالية في أراضي أرمينيا غير مصدق عليها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على قوات الاحتلال الارميني الإرهابي في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.

وابتداء من 2 اكتوبر اقدمت ارمينيا على قصف اراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية.

وما برحت عملية الحملة المضادة المسماة بالحرب الوطنية العظمى لتحرير جميع الاراضي المحتلة الاذربيجانية ضد قوات الاحتلال الارميني الإرهابي مستمرة ليل نهار بنجاح.

وحررت مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020م.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج