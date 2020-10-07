جرائم الحرب لأرمينيا تتواصل - لقطات من مدينة أغجابادي

أغجابادي، 7 أكتوبر، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

أطلقت القوات المسلحة الأرمينية في 5 اكتوبر صواريخ على مدينة أغجابادي، منتهكة بذلك أعراف ومبادئ القانون الدولي وتواصل الأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين.

أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أن أحد الصواريخ التي أطلقت على مدينة أغجابادي لم ينفجر. أصاب أحد الصاروخين فناء البيت وألحق أضراراً بالمنزل وأصاب الآخر منزلاً آخر. جراء سقوط صاروخ على منزل، أصيب ساكني البيت إبراهيموف إلشان مهدي أوغلو، المولود في عام 1994 وابنة أخته إبراهيموفا أيان روفشان غيزي، المولودة في عام 2015 بإصابات مختلفة ونقلا إلى المستشفى. وفي الوقت نفسه، ألحقت للمنزل أضراراً بالغة