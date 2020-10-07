إرسال تعليمات قانونية إلى 35 دولة بشأن 166 كيان قانوني يمارس أنشطة اقتصادية غير شرعية في الأراضي المحتلة لأذربيجان

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

تواصل النيابة العامة لجمهورية أذربيجان رصد تطبيق إجراءات القانون الجنائي الفعالة ضد الأشخاص الضالعين في أنشطة اقتصادية وأنشطة أخرى غير مشروعة في أراضي جمهورية أذربيجان التي تحتلها القوات المسلحة الأرمنية.

أبلغ المكتب الصحفي للنيابة العامة وكالة أذرتاج أنه تم تحديد الشركات العاملة في مجال التعدين غير القانوني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الذهب وغيره من رواسب خام المعادن، بالإضافة إلى سمك الحفش والكافيار الأسود وتوليد الكهرباء وتجارة الساعات غير القانونية والخدمات المصرفية ويجري التدقيق الضريبي في حقها على أساس قرار من المحكمة.

على أساس نتائج التفتيش الضريبي ورأي المحاسبة القضائية، تم تحديد الشبهات في تورط ما مجموعه 6 شركات في أنشطة تجارية غير شرعية وحصولها على ربح ما مجموعه 306 مليون و821 ألف مانات.

أجريت عمليات التحقيق والتفتيش للقبض على 12 شخصاً مطلوباً في الصلة بهذه القضايا الجنائية وتسليمهم إلى جمهورية أذربيجان.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب للشك في وجود مجموعة من الأشخاص في الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان منذ عام 2002 والذين نهبوا أشياء ذات قيمة تاريخية وعلمية وثقافية وارتكبوا أعمالاً غير شرعية أخرى من خلال إجراء حفريات أثرية في كهف "أزيخ" وتم تحديدهم كأشخاص متورطين في قضية جنائية ووضعوا على قائمة المطلوبين على المستوى الدولي وبين الدول بإصدار حكم الاعتقال في حقهم.

بعثت التعليمات القانونية إلى 35 دولة بخصوص 166 كيان قانوني متورط في أنشطة اقتصادية غير مشروعة.

كما تحقق النيابة العامة في قضايا جنائية ضد أشخاص زاروا قره باغ الجبلية والمناطق المحيطة بها بشكل غير قانوني.

ستتخذ النيابة العامة لجمهورية أذربيجان إجراءات فعالة وفي إطار القانون الدولي ضد الأفراد والكيانات القانونية الضالعة في أنشطة اقتصادية وأنشطة أخرى غير مشروعة في أراضي جمهورية أذربيجان التي تحتلها القوات المسلحة الأرمنية.