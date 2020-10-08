مقتل مدني واصابة آخرين نتيجة القصف الصاروخي المتواصل من قبل أرمينيا
AzerTAg.az
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٦]
باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المواطنين المدنيين المسالمين والمنشآت المدنية في أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني شن صباح اليوم قصفا على المناطق السكنية في محافظات تارتار وأغدام وأغجبدي وبرده وجورانبوي الأذربيجانية، وادى الى مقتل مدني واصابة آخرين وتدمير البيوت.
يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.
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