باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أكتوبر. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 8 أكتوبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223 أورو EUR 1 1.9969 دولار أسترالي AUD 1 1.2203 روبل بلاروس BYN 1 0.6503 ريال برازيلي BRL 1 0.303 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1019 كرون دنماركي DKK 1 0.2682 لاري جورجي GEL 1 0.5342 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.2788 دينار الكويت KWD 1 5.551 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097 بيسو المكسيك MXN 1 0.0772 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.1001 كرون النرويج NOK 1 0.1828 زلوتي بولندا PLN 1 0.4412 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0219 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3929 دولار سنغافورة SGD 1 1.2472 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0586 ليرة تركيا TRY 1 0.2199 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.128 كرون التشيك CZK 1 0.0738 يوان الصين CNY 1 0.2503 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1995 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4966 كرون السويد SEK 1 0.1903 فرنك سويسرا CHF 1 1.8489 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1461 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.6122 بيسو تشيلي CLP 100 0.2167 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0165 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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