البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أكتوبر.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 8 أكتوبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223
أورو EUR 1 1.9969
دولار أسترالي AUD 1 1.2203
روبل بلاروس BYN 1 0.6503
ريال برازيلي BRL 1 0.303
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1019
كرون دنماركي DKK 1 0.2682
لاري جورجي GEL 1 0.5342
روبي هندي INR 1 0.0231
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.2788
دينار الكويت KWD 1 5.551
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097
بيسو المكسيك MXN 1 0.0772
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.1001
كرون النرويج NOK 1 0.1828
زلوتي بولندا PLN 1 0.4412
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213
روبل روسي RUB 1 0.0219
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3929
دولار سنغافورة SGD 1 1.2472
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0586
ليرة تركيا TRY 1 0.2199
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.128
كرون التشيك CZK 1 0.0738
يوان الصين CNY 1 0.2503
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1995
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4966
كرون السويد SEK 1 0.1903
فرنك سويسرا CHF 1 1.8489
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1461
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.6122
بيسو تشيلي CLP 100 0.2167
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0165
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115
ريال إيران IRR 100 0.004
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