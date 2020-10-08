أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار
AzerTAg.az
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني في الساعة 22:00 في 7 أكتوبر طائرة بدون طيار للجيش الأرميني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الطائرة دون طيار تابعة للجيش الأرميني حاولت تنفيذ جولة استطلاعية فوق مواقع أذربيجانية في محافظة أغسطافا الاذربيجانية الحدودية.
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