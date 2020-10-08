باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المواطنين المدنيين المسالمين لأذربيجان وينزل الضربات الصاروخية والمدفعية على المناطق المكتظة بالسكان والمدن في أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني يقصف حاليا مدينة بردعه الأذربيجانية. يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.

AZERTAG.AZ : جيش الاحتلال الأرميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية

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