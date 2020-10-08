وزارة الدفاع: ضبط دبابات وأسلحة في ساحة القتال (فيديو)

باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدد كبير من الأسلحة والدبابات التي تركها الجيش الأرميني في قرية هوراديز (محافظة فضولي) المحررة من قوات الاحتلال الارميني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن غنائم الجيش الاذربيجاني من الجيش الأرميني.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16021430456083321095.mp4