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    سياسة


    وزارة الدفاع: ضبط دبابات وأسلحة في ساحة القتال (فيديو)

    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٣:١٠]

    باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدد كبير من الأسلحة والدبابات التي تركها الجيش الأرميني في قرية هوراديز (محافظة فضولي) المحررة من قوات الاحتلال الارميني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن غنائم الجيش الاذربيجاني من الجيش الأرميني.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16021430456083321095.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: ضبط دبابات وأسلحة في ساحة القتال (فيديو)
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