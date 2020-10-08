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    وزارة الدفاع: استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية بصواريخ "توشكا-أو" من أراضي أرمينيا من جديد

    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]

    باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية باستخدام الصواريخ التكتيكية من نوع "توشكا -أو".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية ان الصواريخ الموجهة من أراضي أرمينيا استهدفت أراضي محافظة برده الأذربيجانية.

    يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية بصواريخ "توشكا-أو" من أراضي أرمينيا من جديد
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