وزارة الدفاع: استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية بصواريخ "توشكا-أو" من أراضي أرمينيا من جديد
AzerTAg.az
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية باستخدام الصواريخ التكتيكية من نوع "توشكا -أو".
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية ان الصواريخ الموجهة من أراضي أرمينيا استهدفت أراضي محافظة برده الأذربيجانية.
يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.
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