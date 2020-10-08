باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية باستخدام الصواريخ التكتيكية من نوع "توشكا -أو". أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية ان الصواريخ الموجهة من أراضي أرمينيا استهدفت أراضي محافظة برده الأذربيجانية. يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية بصواريخ "توشكا-أو" من أراضي أرمينيا من جديد

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده