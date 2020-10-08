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    الدفاع: قدمت مقطع فيديو عن قصف مدفعي على مواقع قوات الاحتلال الأرمينية (فيديو)

    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يواصل الجيش الاذربيجاني عمليات الهجوم المضاد من اجل تحرير أراضي أذربيجان من وطأة الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزارة الدفاع الأذربيجانية قدمت مقطع فيديو عن قصف مدفعي على المقر العسكري والبنية التحتية ومخازن الذخيرة للقوات المسلحة الأرمنية خلال المعارك الليلية.

    تقدم أذرتاج ذلك مقطع فيديو.

     https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16021464271958018978.mp4 

    AZERTAG.AZ :الدفاع: قدمت مقطع فيديو عن قصف مدفعي على مواقع قوات الاحتلال الأرمينية (فيديو)
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