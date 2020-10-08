أذربيجان: تسجيل 191 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و154 حالة شفاء ووفاة شخص

باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 191 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 154 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 41 ألفا و304 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 39 الفا و12 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 603 مريض ويستمر علاج 1689 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و156 ألف و938 فحص طبي.