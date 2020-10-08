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    تجاوز عدد المصابين بكورونا في أرمينيا 54 ألفا و473 شخص

    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]

    تبيليسي، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 718 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 54 ألفا و473 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الآن 1004 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 7855 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد المصابين بكورونا في أرمينيا 54 ألفا و473 شخص
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