  • الرئيسية
    • / أخبار من خط الجبهة

    أخبار من خط الجبهة


    جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة

    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٣]

    أغدام، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المواطنين المدنيين المسالمين والمنشآت المدنية وينزل الضربات الصاروخية والمدفعية على المناطق المكتظة بالسكان والمدن في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه نتيجة القصف المكثف الذي شنته قوات الاحتلال الارمينية على مستوطنات خارج عن المنطقة المحتلة ابتداء من 27 سبتمبر حتى الآن، تعرضت عدد كبير من المنازل ومنشآت الكهرباء والغاز و10 مدارس ثانوية ومدرستين للموسيقى ومستشفى ميداني روضتين للأطفال وقتل 31 مدني وأصيب 154 آخر بجروح.

    AZERTAG.AZ :جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]
    الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي يستهدف مسالمين عزل في بردع والمجتمع الدولي لا يبالي – صور – فيديو
    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
    النيابة العامة: إصابة 7 مسالمين بجروح جراء تعرض مدينة بردع للقصف المدفعي
    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]
    مقتل امرأة وتدمير مساكن المسالمين جراء قصف الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي مناطق سكنة مكتظة بالسكان في جورانبوي وكنجة
    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
    جيش أذربيجان يكبد العدو خسائر هائلة بضربات قاسية بمختلف اتجاهات خط المواجهة
    جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة