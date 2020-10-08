جرائم حربية لأرمينيا: مدارس وروضتين للأطفال مستهدفة
AzerTAg.az
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
أغدام، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المواطنين المدنيين المسالمين والمنشآت المدنية وينزل الضربات الصاروخية والمدفعية على المناطق المكتظة بالسكان والمدن في أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أنه نتيجة القصف المكثف الذي شنته قوات الاحتلال الارمينية على مستوطنات خارج عن المنطقة المحتلة ابتداء من 27 سبتمبر حتى الآن، تعرضت عدد كبير من المنازل ومنشآت الكهرباء والغاز و10 مدارس ثانوية ومدرستين للموسيقى ومستشفى ميداني روضتين للأطفال وقتل 31 مدني وأصيب 154 آخر بجروح.
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