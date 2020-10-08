"قره باغ - مهد ثقافتنا": قلعة شوشا

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

ذكرت أذرتاج أن المعلومات التالية المدرجة في المشروع مخصصة لقلعة شوشا.

قلعة شوشا عبارة عن سور حصن يحيط بمدينة شوشا في أذربيجان.

قرر حاكم قره باغ باناه علي خان ترميم قلعة شوشا في عام 1753 وتم نقل مركز إمارة قره باغ إلى هنا، مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي غير المواتي لقلعة بيات وقلعة شاهبلاغ. بعد ترميم القلعة أطلق عليها اسم بناه آباد لفترة طويلة.

قلعة شوشا هي واحدة من أجمل لآلئ العمارة الأذربيجانية. تم بناء القلعة على طراز مدرسة أران للهندسة المعمارية. للقلعة ثلاث بوابات. تتميز بوابة كنجه عن غيرها بميزاتها المعمارية العالية. القلعة لها أبراج أمنية دائرية. بني جسر ذي صفات معمارية عالية بالقرب من القلعة ليربط القلعة بالعالم الخارجي ويعرف هذا الجسر أيضاً باسم جسر القلعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر المعلومات المعدة بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية لإبلاغ المجتمع المحلي والعالمي عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية.