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    ارتفاع عدد الإصابة والوفاة من كورونا في جورجيا

    ١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٤:١٢]

    تبيليسي، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 569 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 12 ألفا و841 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 102 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 6867 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد الإصابة والوفاة من كورونا في جورجيا
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