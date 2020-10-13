أذربيجان: تسجيل 277 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و64 حالة شفاء

باكو، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 277 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 64 شخصا من هذا المرض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 42 ألفا و381 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 39 الفا و468 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 612 مريض ويستمر علاج 2301 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و187 ألف و136 فحص طبي.