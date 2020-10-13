الى رئيس جمهورية أذربيجان من رئيس بلغاريا السابق ستويانوف ووزيرة الخارجية نائبة رئيسة الوزراء السابقة في جورجيا

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

كتب بيتار ستويانوف رئيس بلغاريا السابق للفترة ما بين 1997-2002م واكاتيرينا تكيشيلاشفيلي نائبة رئيس الوزراء فترة 2010-2012م وزيرة الخارجية في جورجيا عام 2008م في جورجيا رسالة الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

أفادت أذرتاج نص الرسالة:

" سيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف،

نعبر عن بالغ الحزن والمواساة باسم اعضاء مجلس امناء مركز نظامي الكنجوي الدولي في سقوط ضحايا بين المسالمين العزل في مدينة كنجة في أذربيجان موطن نظامي الكنجوي.

بوجهنا جزء من المجتمع الدولي نعبر نحن الآخرين عن قلقنا وحزننا بانتهاك اتفاقية وقف اطلاق النار التي تم التوصل اليها عام 1994م خلال الايام الاخيرة. واستمرار الوضع الراهن تهديد وخطر على استقرار المنطقة وان جلب اطراف ثالثة الى النزاع ما زال تهديدا وخطرا مستمرا.

وبهدف تأييد ودعم تنفيذ القرارات الـ 822 والـ853 والـ 874 والـ884 الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة نحن جاهزون على مد مساعدة بخبرتنا وتجربتنا سويا من اجل حل القضية المستدام والسلمي بما يواكب مع ضمان وحدة اراضي أذربيجان اذا اقتضى الامر ذلك وأتى بما يفيد له.

نحن ننظم مؤتمرات اسبوعية عبر الاتصال المرئي بالتنسيق والعمل السوي مع المندوبين المشاركين في الرئاسة والامين العام للمركز لدى مركز نظامي الكنجوي الدولي من اجل الدعاية والتبليغ في الساحة الدولية بشأن هذه القضية.

السيد الرئيس، نرجو قبول فائق احترامنا بك بجانب مشاعر الحزن والمواساة.

بيتار ستويانوف رئيس بلغاريا السابق للفترة ما بين 1997-2002م

اكاتيرينا تكيشيلاشفيلي

نائبة رئيس الوزراء فترة 2010-2012م ووزيرة الخارجية في جورجيا عام 2008م في جورجيا. "