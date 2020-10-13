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    سياسة


    الى رئيس جمهورية أذربيجان من رئيس الوزراء السابق في التشيك فيشر

    ١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٩:٣٣]

    باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

    كتب رئيس الوزراء السابق في جمهورية التشيك يان فيشر رسالة الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    تقدم أذرتاج نص الرسالة:

    " سيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف،

    السيد الرئيس،

    تلقيت ببالغ القلق أنباء تصاعد حدة التوتر الاخيرة في قراباغ الجبلي. ولا شيء يبرر أبدا غارة نفذت على مدينة كنجة موطن الداهي العبقري نظامي الكنجوي وفي الوقت عينه موضع تأسيس مركز نظامي الكنجوي الدولي وكذلك تقل الاطفال وتدمير وهدم المدن.

    ومن الواجب تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن الدولي المرقمة بـ 822 و853 و874 و884 مع احترام سيادة البلدان.

    السيد الرئيس، اعبر عن امتناني على الدعم المستمر الذي توليه لفعالية مركز نظامي الكنجوي الدولي الذي ننسق اعمالنا باعتبارنا اسرة واحدة بتأييد المندوبين المشاركين في رئاستنا فايرا فيكيه فرايبرغا واسماعيل سراج الدين.

    ونحن على يقين من ايجاد مخرج من هذه الاوضاع عاجلا.

    يان فيشر

    رئيس الوزراء السابق في جمهورية التشيك فترة 2009-2010م

    عضو مركز نظامي الكنجوي الدولي "

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