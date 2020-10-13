ارمينيا تواصل جرائم حرب - صور من محافظة اغجابدي

أغجبدي، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تنتهك قوات الاحتلال الارمينية وقف إطلاق النار مرة أخرى وتواصل ارتكاب جرائمها ضد السلام والإنسانية وتقصف بشكل كثيف المناطق السكنية والمسالمين العزل الأبرياء في المحافظات الأذربيجانية على طول خط الجبهة.

أفادت وكالة أذرتاج أن القصف الصاروخي والمدفعي على محافظة أغجبدي الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا ابتداء من 27 سبتمبر أدى الى تدمير 11 منزلا بالكامل وتضرر حوالي 150 منزل وروضة للأطفال ومسجد ومكتبة.

تظهر الصور التي قدمتها أذرتاج بوضوح البربرية الأرمنية.

يجب الذكر ان ابتداء من الساعة السادسة فجرا في 27 سبتمبر عام 2020 بدأت القوات المسلحة لأرمينيا عمليات عسكرية واسعة النطاق، ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ عام 1994 وأنزلت ضربات على المنشآت المدنية لأذربيجان على خط الجبهة باستخدام الأسلحة الكبيرة العيار وقاذفات القنابل والمدافع والصواريخ البالستية.

وشن الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا على طول الجبهة من أجل منع هجمات العدو وضمان أمن السكان المدنيين.

بناء على طلب من الجانب الأرميني، عقد اجتماع لوزراء

خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 أكتوبر بموسكو. وعقب الاجتماع الذي استمر 11 ساعة، تم اعتماد بيان مشترك للوزراء.

رغم التوصل الى اتفاق للهدنة الإنسانية، قصفت القوات المسلحة لارمينيا من أراضيها في الساعة الثانية تقريبا ليلة 11 أكتوبر كنجه ثاني اكبر مدينة اذربيجانية بالصواريخ الباليستية "إلبروس" SCUD. نتيجة لهذا، قتل 10 أشخاص مدنيين من بينهم 5 نساء، جرح 34 مدنيا منهم 10 امرأة و9 أطفال، دمرت 3 مبان بالكامل، تضررت أكثر من 10 مبنى سكنيا وأكثر من 100 منشأة مختلفة الأغراض.