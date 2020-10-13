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    سياسة


    إيران تؤيد تسوية نزاع قره باغ الجبلية في إطار تحرر الأراضي المحتلة

    ١٣.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٨]

    طهران، 13 أكتوبر، أذرتاج

    تؤيد إيران تسوية نزاع قره باغ الجبلية في إطار القانون الدولي وتحرير الأراضي المحتلة.

    وصدر هذا البيان من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في رده على انتهاك وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.

    وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأسف لانتهاك وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا خلال الاشتباكات

    الأخيرة وتدعو الطرفين إلى مزيد من ضبط النفس. واضاف أن "ايران تدين الهجمات الصاروخية على المدن والمناطق السكنية والمنشآت ذات البنية التحتية الحيوية وقتل المدنيين وتعرب عن تعازيها لذوي القتلى".

    تدعو ايران الى الالتزام بالهدنة ومواصلة المناقشات بناء على القانون الدولي و في اطار الاحترام المتبادل لوحدة الاراضي والانسحاب من الاراضي المحتلة.

    وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على اهمية استئناف المناقشات لإيجاد حل دائم للصراع واقرار السلام في المنطقة.

    رابيل كتانوف

    المراسل الخاص لومالة أذرتاج

    طهران

    AZERTAG.AZ :إيران تؤيد تسوية نزاع قره باغ الجبلية في إطار تحرر الأراضي المحتلة
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    إيران تؤيد تسوية نزاع قره باغ الجبلية في إطار تحرر الأراضي المحتلة