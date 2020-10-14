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    سياسة


    الى رئيس جمهورية أذربيجان من رئيسة إسرائيل رئيسة الكنيست السابقة إيتسيك

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:١٨]

    باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

    كتبت رئيسة إسرائيل رئيسة الكنيست السابقة داليا إيتسيك رسالة الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    تقدم أذرتاج نص الرسالة:

    " سيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف،

    السيد الرئيس،

    أعبر في مثل هذه الحقبة الصعبة عن دعمنا لكم مشددة مرة اخرى على علاقات الصداقة المتينة بين شعبينا.

    اتقدم بخالص المواساة والتعازي لكم في قتل المسالمين الابرياء في الايام الاخيرة متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى. ومن الواجب الاحترام بقرارات مجلس الامن الدولي وسلامة أراضي أذربيجان.

    ويواجه بلدكم الجميل حاليا تداعيا جديدا ولكن تجربتنا قد علّمتنا الثقة وعدم الخوف ابدا. وانني على يقين من قيادتك شعبك الى الأمام على الطريق السليم بفضل قيادتك الناجحة وحكمتك لتضمن بذلك السلم والرفاهية للجميع.

    السيد الرئيس المحترم،

    اود كذلك أن اؤكد على فعالية ناجحة لمركز نظامي الكنجوي الدولي. ويسعى مركزنا في العمل سويا مع الرؤساء المشاركين والامين العام الناشط والمبدع الى التحول الى مؤسسة رائدة يشجع التسامح والحوار والتفاهم والتعايش. ونعقد اجتماعات نظامية في المركز لتبادل وجهات نظر حول هذه القضية.

    مع فائق الاحترام،

    داليا ايتسيك

    رئيسة إسرائيل عام 2007م

    رئيسة الكنيست فترة 2006-2009م

    عضوة مركز نظامي الكنجوي الدولي."

     

     

    AZERTAG.AZ :الى رئيس جمهورية أذربيجان من رئيسة إسرائيل رئيسة الكنيست السابقة إيتسيك
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