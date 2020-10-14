قوات الاحتلال الأرميني تقصف تارتار: مقتل مواطن مدني

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

تواصل القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا المعتدية اعمالها الإرهابية ضد السكان المدنيين الاذربيجانيين منتهكة مطالب نظام الهدنة الإنسانية المعلنة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا في 10 أكتوبر وقواعد اتفاقيات جنيف عام 1949 ومبادئه انتهاكا صارخا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة ان مدنيا قُتل نتيجة القصف المدفعي والصاروخي لقرى محافظة تارتار من قبل قوات الاحتلال الأرميني ابتداء من صباح 14 أكتوبر.

لقي اخوندوف عداوت زاهد اوغلو من مواليد عام 1969 مصرعه نتيجة سقوط قذائف على بيته في بلدة نارلي لمحافظة تارتار في الساعة التاسعة اليوم.

يجري افراد النيابة حاليا عمليات التحقيق والتحري في مكان الحادث.