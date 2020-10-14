الجيش الاذربيجاني يدمر منظومات الصواريخ البالستية التكتيكية للقوات المسلحة لأرمينيا للمرة الثانية خلال اليوم

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

دمر الجيش الاذربيجاني منظومة الصواريخ البالستية التكتيكية للقوات المسلحة لأرمينيا في أراضي أرمينيا القريبة من الحدود مع محافظة كالبجار الأذربيجانية المحتلة في الساعة 08:36 في 14 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف مدينتي كنجه ومينكتشفير والمدن الأخرى لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

لغرض توفير امن السكان المدنيين تم تدمير الصواريخ المهيأة للانطلاق كهدف عسكري.

وهذا التدمير هو الثاني خلال اليوم حيث كان قد دمر الجيش في الساعة الواحدة ليلة اليوم منظومات الصواريخ التكتيكية البالستية المهيأة للانطلاق في تلك الأراضي.