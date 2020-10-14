صحفيون يتعرضون للقصف المدفعي الأرميني
AzerTAg.az
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١١:٠٦]
تارتار، 14 أكتوبر، أذرتاج
تعرض صحفيون للقصف المدفعي الأرميني على محافظة تارتار.
أفادت وكالة أذرتاج ان الحادث وقع في قرية دويارلي للمحافظة. تعرضت سيارة كانت تقل فريق التصوير للتلفزيون الاذربيجاني الرسمي لنيران العدو. نتيجة الحادث جرح سائق السيارة نامق قنبروف والحق ضررا كبيرا بالسيارة.
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