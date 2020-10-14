الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ صباح اليوم

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا المعتدية اعمالها الإرهابية ضد السكان المدنيين الاذربيجانيين منتهكة مطالب نظام الهدنة الإنسانية المعلنة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا في 10 أكتوبر وقواعد اتفاقيات جنيف عام 1949 ومبادئه انتهاكا صارخا.

في ليلة 13-14 أكتوبر، ظل الوضع متوترًا في اتجاهات أغدره - أغدام وفضولي - هادروت – جبرائيل من خط الجبهة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان قوات الاحتلال الأرمنية هاجمت مواقع الجيش الأذربيجاني في بعض اتجاهات الجبهة خلال الليل وتكبد العدو خسائر فادحة في العتاد وفي صفوف الجنود.

نتيجة عمليات الهجوم المضاد للجيش الأذربيجاني دمرت تماما 5 دبابات من طراز "ت72" و3 منظومات راجمات الصواريخ "غراد بي ام" ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" و"بي أم بي -2" ومدفع مضاد للطائرات من طراز "كس -19" و2 الهاوتزر من طراز د30 وعدة مركبات.

وتعرضت المناطق السكنية في محافظات ترتر وأغدام وأغجبدي لقصف صاروخي ومدفعي من أراضي أرمينيا منذ الصباح. ويرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.