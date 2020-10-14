قرية شكربكلي من أكثر المناطق السكنية تعرضا للبربرية الارمينية (صور)
AzerTAg.az
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]
فضولي، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
قرية شكربايلي لمحافظة فضولي هي واحدة من أكثر المناطق السكنية تعرضاً للبربرية الأرمينية.
أفادت وكالة اذرتاج ان قوات الإحتلال الارميني غير قادر على الصمود أمام الجيش الأذربيجاني وتنتهك وقف إطلاق النار مرارا وتواصل ارتكاب جرائمها ضد السلام والإنسانية وتقصف بشكل كثيف المباني السكنية والمنشأت المختلفة والمسالمين العزل الأبرياء في هذه القرية.
ولكن القرويين لا يخافون من العدو ويعيشون بشجاعة في منازلهم.
نتيجة قصف العدو، دمرت عشرات المنازل والبنية التحتية الاجتماعية وضرب أضرار جسيمة بالمزارع.
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