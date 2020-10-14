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    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "فرانس 24"

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٤]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي لقناة "فرانس 24".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "فرانس 24"
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