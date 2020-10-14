  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني ظهر يوم 14 أكتوبر طائرة بدون طيار للجيش الأرميني في اتجاه فضولي من خط الجبهة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٧]
    الطوائف الدينية في كنجه تدين قصف الجيش الأرمني للمدنيين والمعابد الدينية
    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٥‎]
    مناشدة عدد من المنظمات الدولية وسلطات المدن بشأن العدوان العسكري لأرمينيا على كنجه
    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]
    كبير القساوسة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: استهداف السكان المسالمين لأذربيجان من قبل جيش أرمينيا عمل إرهابي وجريمة حرب
    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]
    قرية شكربكلي من أكثر المناطق السكنية تعرضا للبربرية الارمينية (صور)
    أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار