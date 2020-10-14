أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني ظهر يوم 14 أكتوبر طائرة بدون طيار للجيش الأرميني في اتجاه فضولي من خط الجبهة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.