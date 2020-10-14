أذربيجان: تسجيل 369 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و102 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص

باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 369 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 102 شخصا من هذا المرض وتوفي 4 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 42 ألفا و750 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 39 ألفا و570 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 616 مريض ويستمر علاج 2564 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و193 ألف و870 فحص طبي.