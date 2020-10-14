باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج حرر الجيش الاذربيجاني الباسل قرى قاراداعلي وخاتونبولاق وقاراكوللو في محافظة فضولي وقرى بولوتان ومليكجانلي وكمرتوك وتاكا وتاسير في محافظة خوجاوند من وطأة الاحتلال الأرميني. عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ أذربيجانية! أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كبتها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حسابه في توتير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: تحرير 3 قرى في محافظة فضولي و5 قرى في محافظة خوجاوند من قبضة الاحتلال الأرميني

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