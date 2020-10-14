أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 105 بلد

باكو ، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 175 دولة خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 105 بلد واستيرادها من 162 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.