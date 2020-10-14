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    1039 وفاة من كورونا في أرمينيا

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]

    تبيليسي، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 58 ألفا و624 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1039 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 10561 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :1039 وفاة من كورونا في أرمينيا
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