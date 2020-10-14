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    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ15 أكتوبر

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 أكتوبر / تشرين الأول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 15 أكتوبر / تشرين الأول.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ15 أكتوبر
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