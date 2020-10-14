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    حوالي 14 ألف إصابة بكورونا في جورجيا

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]

    تبيليسي، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 680 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 13 ألفا و521 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 109 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 7159 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :حوالي 14 ألف إصابة بكورونا في جورجيا
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