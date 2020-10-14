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    اقتصاد


    ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 8.3 في المائة

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفع استخراج الغاز الطبيعي في قطاع التعدين بنسبة 8.3 في المائة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان قيمة انتاج المؤسسات الصناعية خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري بلغت 27.8 مليارات مانات او اكثر بنسبة 4.5 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي وانتج 60.1 في المائة من المنتجات في قطاع التعدين.

    وارتفع حجم الإنتاج في قطاعات انتاج الطاقة الكهربائية والغاز والبخار وتوزيعها وإمدادها بنسبة 6.1 في المائة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 8.3 في المائة
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