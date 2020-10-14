الرئيس إلهام علييف: يجب الا يتهمنا أحد وإلا نكشف أعمالهم

باكو ، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بعد يوم واحد من وقف الاشتباكات في منطقة توفوز، ابتداء من 17 يوليو نقلت طائرات الشحن الأسلحة إلى أرمينيا كل يوم. يبلغ احتياطي النقد الأجنبي لأرمينيا 1.5 مليار دولار. ليست لديها أموال أخرى. دينها الخارجي حوالي 8 مليارات دولار. ويعني أن هذا البلد مفلس. من اين هذه الاعداد الكبيرة من المعدات العسكرية التي تم تدميرها وسوف تدمَّر؟

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقابلته مع قناة "Haber Türk" التلفيزيونية التركية.

قال رئيس الدولة ان إمدادات أرمينيا بالأسلحة مستمرة مشيرا الى انه "إذا استمرت الحرب فسوف ندمر جيشهم بالكامل! اذا أوقفوا الحرب وشيكا فيمكنهم الحفاظ على عدد معين من دباباتهم ومدفعياتهم. وتوجد اعداد معينة منها في أراضي أرمينيا. لروسيا قاعدة عسكرية في أرمينيا تضم 5000 جندي. هل لتركيا قاعدة عسكرية في أذربيجان؟ لا. يحرس حرس الحدود الروسية حدود أرمينيا مع إيران وتركيا. هل يوجد حرس حدود أتراك على الحدود الأذربيجانية؟ لا. يجب ألا يتهمنا أحد وإلا نكشف أعمالهم".