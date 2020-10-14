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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]

    باكو، 14 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سرغي لافروف.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه خلال الاتصال الهاتفي قدم الوزير جيهون بايراموف لنظيره الروسي معلومات عن آخر التوترات في المنطقة. أبلغ الوزير الأذربيجاني أن الجيش الاذربيجاني دمر منظومة الصواريخ البالستية التكتيكية للقوات المسلحة لأرمينيا في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في محافظة كالبجار الأذربيجانية المحتلة في الساعة الواحدة ليلة اليوم. كانت هذه الصواريخ مهيأة لاستهداف مدينتي كنجه ومينكتشفير والمدن الأخرى لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية ولغرض توفير امن السكان المدنيين تم تدمير الصواريخ المهيأة للانطلاق كهدف عسكري.

    أشار الى ان القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا تتحمل كامل المسؤولية عن تصعيد الاوضاح.

    ومن ناحيته أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه الشديد إزاء مقتل المدنيين. وشدد على أهمية الالتزام باتفاق الهدنة الإنسانية الموقع في 10 أكتوبر في روسيا.

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